Министр иностранных дел Швеции: для Украины реформы важнее членства в ЕС

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ считает, что вопрос перспективы членства Украины в ЕС является не таким важным, как необходимость реформ в Украине.

Такое мнение он выразил сегодня в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Сегодня наиболее важно заняться реформами в Украине”, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности предоставления Евросоюзом перспективы членства Украине.

По словам шведского министра, Украина нуждается, прежде всего, в экономических реформах, направленных на выход из кризиса, а также реформах в газотранспортном секторе.

Говоря о возможности помощи Украине со стороны ЕС, К.БИЛЬДТ отметил, что для начала Украина должна вернуться к сотрудничеству с Международным валютным фондом, который должен способствовать преодолению кризисных явлений в экономике.

Кроме того, по словам министра, ЕС и Украина должны ускорить переговоры о соглашении об ассоциации, которое, в том числе, предусматривает создание всесторонней и глубокой зоны свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом базовом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите УКРАИНА-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет носить название Соглашение об ассоциации и включать в себя создание зоны свободной торговли.