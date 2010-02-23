КС запретил ликвидировать Департамент в ведомстве Луценко

Конституционный Суд Украины признал неконституционной ликвидацию Кабинетом министров Украины Департамента по делам гражданства, регистрации и миграции физических лиц МВД Украины и передачу его полномочий Государственной миграционной службе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня обнародовал председатель КСУ Андрей СТРИЖАК.

КС вынес такое решение, рассмотрев представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В частности, в представлении главы государства в КС предлагалось определить на предмет конституционности отдельные положения постановлений Кабмина «Вопросы Государственной миграционной службы Украины» от 17 июля 2009 года №750, «Некоторые вопросы организации деятельности Государственной миграционной службы от 29 июля 2009 года №807, «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых актов Кабинета министров Украины» от 29 июля 2009 года №810, распоряжение Кабинета министров Украины «Вопросы перевода системы регистрационного учета физических лиц с бумажных на электронные носители» от 29 июля 2009 года №958-р.

По мнению Президента, издав эти постановления и распоряжения, правительство нарушило ряд положений Конституции. При этом автор представления отмечает, что эти акты изменяют структуру, численность и объем функций МВД, безосновательно возлагают на Государственную миграционную службу Украины функции, закрепленные законами за МВД и другими государственными органами, решают ряд вопросов, которые могут быть реализованы исключительно путем принятия соответствующих законов.

Рассмотрев представление, КС решил признать неконституционными отдельные нормы Положения о Государственной миграционной службе Украины, утвержденного постановлением КМУ «Вопросы государственной миграционной службы Украины» от 17 июля 2009 года №750; изменений, которые вносятся в акты Кабинета министров Украины, утвержденных п.1 Постановления КМУ «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых актов Кабинета министров Украины» от 29 июля 2009 года №810.

Также КС признал неконституционными и утрачивающими действие со дня принятия этого решения положения п.2 постановления КМУ «Вопросы Государственной миграционной службы Украины», Положения о Государственной миграционной службе Украины, утвержденного этим постановлением, изменений, которые вносятся в акты Кабинета министров Украины, утвержденных п.1 Постановления КМУ «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых актов КМУ».

При этом КС решил прекратить конституционное производство по делу о конституционном представлении Президента о соответствии Конституции п. 4 Постановления КМУ «Некоторые вопросы организации деятельности Государственной миграционной службы Украины» от 29 июля 2009 года №807 из-за неподведомственности КСУ вопроса, затронутого в конституционном представлении. Также прекращается конституционное производство о конституционности Распоряжения КМУ «Вопросы перевода системы регистрационного учета физических лиц с бумажных на электронные носители» от 29 июля 2009 года №958-р из-за не соответствия конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», сообщил А.СТРИЖАК.

Своим решением КС обязал правительство привести принятые им ранее нормативные акты в соответствие с решением Конституционного Суда, которое является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным и обжалованию не подлежит.