Янукович определился с первым зарубежным визитом - СМИ

Первый зарубежный визит в статусе полномочного президента Виктор Янукович совершит в Брюссель. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Украина". По информации издания, визит запланирован на 1 марта, и европейские лидеры уже подтвердили свое согласие на встречу с новым главой украинского государства. Визит господина Януковича в Россию состоится позже – вероятно, после назначения нового премьер-министра Украины.

По информации источников, на сегодня достигнута договоренность, что в Брюсселе состоятся его встречи с президентом ЕС Херманом ван Ромпеем, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу и президентом Европарламента Ежи Бузеком.

Однако официально о поездке господина Януковича будет объявлено лишь после его инаугурации – до приведения Виктора Януковича к присяге в Брюсселе не могут называть его полномочным президентом и гарантировать ему встречи столь высокого уровня. Тем не менее неофициально согласие на встречу с украинским лидером подтвердили все вышеназванные европейские чиновники. Вчера в Брюсселе состоялось заседание Совета глав МИД ЕС, одним из вопросов повестки дня которого была выработка единой позиции Брюсселя на переговорах с Виктором Януковичем.

Визит нового президента в Москву состоится после поездки в Брюссель – в первой декаде марта. Соответствующая договоренность была достигнута 20 февраля в ходе телефонной беседы Виктора Януковича с президентом РФ Дмитрием Медведевым. В дипломатических кругах утверждают, что точная дата визита еще не согласована. "Очевидно, дата будет зависеть от коалиционного процесса – для Януковича выгодно поехать в Москву уже после утверждения нового премьера",– отметил один из собеседников Ъ.

В Партии регионов пока не обнародуют очередность зарубежных визитов своего лидера. Министр иностранных дел теневого правительства Леонид Кожара вчера сказал, что не участвует в формировании международного графика президента после его инаугурации. Советник господина Януковича по вопросам внешней политики Анатолий Орел заявил, что не намерен комментировать в СМИ данный вопрос. А заместитель председателя парламентской фракции ПР Сергей Левочкин, участвующий в формировании графика Виктора Януковича, вчера на звонки не отвечал.

Эксперты уверены, что первый визит Виктора Януковича в статусе президента в Брюссель не свидетельствует о том, что европейский вектор внешней политики президента будет приоритетнее российского. "Не следует искать глубинную политическую подоплеку в периодичности и очередности визитов. ЕС и Россия – одинаково значимые направления для Украины. Намного важнее результативность зарубежных поездок. Хотя визиты в первые дни после инаугурации вряд ли приведут к подписанию каких-либо документов. Они нужны для наведения контактов",– говорит директор международных программ Центра им. Разумкова Михаил Пашков.