Французы не обнаружили в грузинских винах ядов, из-за которых их не пьют в России

Министерство сельского хозяйства Грузии получило результат экспертизы грузинских вин от одной из французских лабораторий - никаких признаков наличия в них пестицидов или других опасных для здоровья веществ не обнаружено, заявил министр сельского хозяйства Грузии Михаил СВИМОНИШВИЛИ.

Как передает РБК, по словам министра, «мы специально попросили экспертов проверить наличие в винах тех веществ, которые называла структура ОНИЩЕНКО, но ни в одном вине они не были обнаружены». (УНИАН: Запрет на поставки в Россию вин из Молдовы и Грузии действует с 27 марта 2006 года в связи с выявленными нарушениями санитарных норм. По данным главного санитарного врача России Г.ОНИЩЕНКО, в грузинских и молдавских винах были обнаружены тяжелые металлы и пестициды.)

По информации М.СВИМОНИШВИЛИ, образцы грузинских вин отправлены также в лаборатории Швейцарии и Италии, и ответы будут получены в ближайшее время.

Главный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО в беседе с грузинскими журналистами в Москве сообщил, что российская сторона готова обсуждать вопрос введения эмбарго на произведенное в Грузии вино. Кроме того, он отметил, что в Москве, на Дмитровском шоссе, вновь обнаружена большая партия минеральной воды "Боржоми", на которую не предъявлено никакой документации. По его словам, "это контрабанда, и ею займется другое ведомство". Но, подчеркнул Г.ОНИЩЕНКО, "могу сказать комплиментарно в адрес "Боржоми": это фирма, мы с ней порядка двух лет неплохо работаем в плане выявления фальсифицированной продукции".