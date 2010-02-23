Регионалы говорят, что Тимошенко хочет поломать планы Януковичу

Фракция БЮТ инициировала внеочередное заседание парламента для рассмотрения постановления об отставке правительства. Независимые эксперты говорят: Тимошенко хочет проверить стойкость правящей коалиции и укрепить свои позиции премьера.

Голосование за доверие к правительству, по закону, возможно лишь раз в году. Следовательно, требование БЮТ проголосовать этот вопрос в преддверие инаугурации Виктора Януковича имеет целью воспрепятствовать переформатированию правящей коалиции, сказал "Немецкой волне" политолог Виктор Небоженко. По его мнению, это своеобразная "разведка боем", потому что голосов за отставку правительства может и не хватить.

А если под давлением Партии регионов председатель Верховной Рады Владимир Литвин откажет в заседании, это укрепит позиции Тимошенко и еще больше осложнит переговоры "регионалов" с блоком "Наша Украина" о формировании новой коалиции, уверен политолог.

В ответ на инициативу БЮТ Партия регионов распространила заявление, в котором назвала "лучшим для страны" добровольную отставку Тимошенко.

В штабе Юлии Тимошенко отмечают, что их лидер не хочет быть премьером при президенте Януковиче и готова к отставке. Но не хочет уходить сама и поэтому провоцирует вотум недоверия в парламенте.

Депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко ушел от прямого ответа на вопрос о том, проголосуют ли "регионалы" за недоверие правительству. Он сказал, что Тимошенко "опережает события, чтобы поломать планы Януковичу". Раньше Янукович заявлял, что хочет заняться формированием коалиции и поиском нового главы правительства лишь после своей инаугурации.