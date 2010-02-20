Сторонники Януковича убрали палатки перед зданием ВАСУ

Сторонники новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА убрали палатки, стоявши до сегодня перед зданием Высшего Административного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, движение транспорта по улице Московской полностью возобновлено.

Как сообщал УНИАН, в субботу Ю.ТИМОШЕНКО отозвала с ВАСУ свой иск на Центризбирком. Она обвинила коллегию судей в нежелании установить объективную истину по делу и в формальном подходе к рассмотрению иска.

ВАСУ оставил без рассмотрения иск в связи с тем, что истец подал ходатайство об отзыве этого иска.

ВАСУ своим постановлением возобновил действие протокола Центральной избирательной комиссии о результатах повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.

Решение суда вступает в силу с момента его обнародования и обжалованию не подлежит.