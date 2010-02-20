ВАСУ возобновил постановление ЦИК о результатах выборов Президента

Высший Административный суд Украины своим постановлением возобновил действие протокола Центральной избирательной комиссии о результатах повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это были мероприятия по обеспечению иска, установленные постановлением судьи ВАСУ от 18 февраля 2010 года.

Решение о возобновлении протокола ЦИК было принято сегодня ВАСУ при рассмотрении обращения Юлии ТИМОШЕНКО об отзыве ее иска по обжалованию результатов выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отозвала с ВАСУ свой иск на Центризбирком. Она обвинила коллегию судей в нежелании установить объективную истину по делу и в формальном подходе к рассмотрению иска.

ВАСУ оставил без рассмотрения иск в связи с тем, что истец подал ходатайство об отзыве этого иска.

Решение суда вступает в действие с момента обнародования и обжалованию не подлежит.