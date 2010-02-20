ВАСУ согласился на отзыв иска Тимошенко (дополненная)

Высший административный суд Украины удовлетворил ходатайство кандидата на пост Президента Украины, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО об отзыве ее иска к Центральной избирательной комиссии относительно отмены результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, судья-докладчик по делу Александр НЕЧИТАЙЛО объявил решение ВАСУ после более чем четырехчасового обсуждения этого вопроса коллегией суда.

Высший админсуд Украины мотивировал свое решение тем, что законодательством не предусмотрен отказ в удовлетворении ходатайства истца, поскольку это является безусловным правом лица, обращающегося в суд с иском.

В частности, в решении ВАСУ говорится, что утверждение истца о предубежденности суда при рассмотрении исковых требований не отвечает действительности, поскольку по этому поводу нет заключения суда, а установление обстоятельств дела судом не завершено.

Кроме того, утверждения истца о формальном подходе к рассмотрению жалобы не могут быть приняты судом.

Принимая свое решение, ВАСУ исходил из своей компетенции, которая заключается в рассмотрении действий бездеятельности или решений Центральной избирательной комиссии об установлении ею результатов выборов.