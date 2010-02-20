Тимошенко ушла из ВАСУ, не подходя к своим сторонникам
12:18, 20 февраля 2010Политика
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Кандидат выехала из внутреннего двора
Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО покинула зал заседаний Высшего административного суда Украины, где сегодня продолжается рассмотрение ее иска об отмене результатов выборов главы государства.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО провела в ВАСУ почти два часа, ожидая решения суда относительно ее ходатайства об отзыве иска.
Кандидат не выходила к своим сторонникам, которые собрались возле здания ВАСУ, а выехала из внутреннего двора суда.
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