Тимошенко ушла из ВАСУ, не подходя к своим сторонникам

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО покинула зал заседаний Высшего административного суда Украины, где сегодня продолжается рассмотрение ее иска об отмене результатов выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО провела в ВАСУ почти два часа, ожидая решения суда относительно ее ходатайства об отзыве иска.

Кандидат не выходила к своим сторонникам, которые собрались возле здания ВАСУ, а выехала из внутреннего двора суда.