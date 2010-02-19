ВАСУ будет рассматривать иск Тимошенко не менее двух дней

Член Центральной избирательной комиссии Татьяна ЛУКАШ, которая в судебном процессе по иску кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО представляет сторону ответчика, считает, что Высший административный суд Украины будет рассматривать этот иск не менее двух дней.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.ЛУКАШ выразила сегодня журналистам в ВАСУ.

«Я считаю, что не менее, чем два дня», - сказала Т.ЛУКАШ.

Отвечая на вопрос о возможности объявления коллегией судей Высшего админсуда завтра, 20 февраля, окончательного решения, она отметила: «Я не знаю. Я такая же сторона в процессе. Видите, как сейчас тяжело идет (рассмотрение) – сейчас только происходят объяснения истца. Это объемное и важное дело».