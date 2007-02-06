Росийский министр комментировал решение Украины по ГТС сердито, но сдержанно

Глава Минпромэнерго РФ Виктор ХРИСТЕНКО поддерживает взаимопроникновение энергетических активов России, Украины и Западной Европы.

Как передает Газета.ru, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

Комментируя высказанное на прошлой неделе Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ мнение о возможности допуска украинских компаний к российским добывающим активам при условии создания совместного газотранспортного консорциума, В.ХРИСТЕНКО отметил, что такое взаимное участие «минимизирует риски». Он подчеркнул, что взаимное участие в активах - «это не благо, а бремя ответственности за их состояние». «Надо исходить из этого, когда мы говорим о взаимном участии в активах», - добавил он.

Глава Минпромэнерго РФ отказался комментировать принятый сегодня украинским парламентом законопроект о неприкасаемости газотранспортной системы страны. Для вступления в силу этот документ должен быть подписан Президентом Украины. «Я не могу и не буду комментировать решения украинских законодателей. Это внутреннее дело Украины. Здесь вся полнота ответственности лежит на украинской стороне», - сказал В.ХРИСТЕНКО.