Тимошенко объяснила, почему она подала иск в ВАСУ

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО объясняет свое обращение в Высший административный суд Украины с иском к Центральной избирательной комиссии тем, что в низших судебных инстанциях ее команде не была предоставлена возможность получить ответы на заявления о нарушениях во время голосования во втором туре выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время своего выступления на заседании ВАСУ.

«Только потому, что во всех других инстанциях нам не дали возможности действовать, чтобы снять все сомнения, чтобы снять все предостережения и установить истинный результат. Если бы это делалось на каждом этапе, возможно, у нас не было бы сейчас и необходимости обращаться к вам (к судьям ВАСУ – УНИАН) и подавать этот иск», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, по сути, ВАСУ является первой и последней инстанцией обжалования протокола результатов выборов, который был утвержден Центризбиркомом.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее иск подан «не только в интересах отдельной политической силы». «Сегодня мой иск в интересах того, чтобы утвердить в Украине ощущение того, что справедливость, когда рождается, она движет прогресс вперед», - отметила она.