Мэрия Херсона признала чрезвычайную ситуацию в городе
Сальдо просит денег у Кабмина
Мэрия Херсона признала чрезвычайной ситуацию с подтапливанием домов в городе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, соответствующее решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По данным пресс-службы, мэр Херсона Владимир САЛЬДО обратился в Кабинет министров с просьбой о выделении городу средств из резервного фонда госбюджета на ликвидацию последствий подтапливания.
Также мэрия сообщает, что в Херсоне проведена дополнительная расчистка ливневой канализации, что позволит сократить уровень поверхностных вод на дорогах города.
Проведены подготовительные работы для ликвидации подтапливания частных усадеб на Карантинном острове - там уже начали укреплять берег реки Ерек (приток Днепра) с помощью мешков с песком.
Для откачивания воды планируется в круглосуточном режиме привлечь 12 единиц спецтехники.
По данным мэрии, по состоянию на вечер 18 февраля в Херсоне было подтоплено 107 домов, 2534 двора, 797 подвалов.