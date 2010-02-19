Посол Швейцарии представит швейцарскую клинику «Valere»

24 февраля в 15.00 в Premier Palace Hotel (Парадиз) (Киев, бул. Шевченко 5/7) состоится пресс-конференция при участии чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Украине Й.В. Пан Георг ЦЮБЛЕРА на тему: «Выход крупнейшей швейцарской клиники «Valere» на украинский рынок.

Швейцарская частная клиника «Valere» - официальный медицинский консультант Олимпийской сборной Швейцарии.

Презентацию и видеоконференцию с представителями клиники для журналистов и гостей проведет представитель швейцарской клиники - компания "Group ZAMATEC SA".

После мероприятия пройдет фуршет, на котором журналисты смогут задать вопросы спикерам.

Участники пресс-конференции: чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Украине Й.В. Пан Георг ЦЮБЛЕР, а также учредитель швейцарской компании "Group ZAMATEC SA" и доктора клиники (в формате видео).

Аккредитация для СМИ обязательна.

Контактное лицо - Елена. Моб. (050) 442-57-60

E-mail: l.shestakova@mail.ru

