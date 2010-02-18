БЮТ требует отменить «циничную» инаугурацию Януковича

Фракция БЮТ считает циничной идею проведения инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА 25 февраля, поскольку есть решение Высшего административного суда Украины, которым приостановлено действие протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов выборов.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Мы на сегодняшний день не видим возможности для существования постановления Верховной Рады о приведении к присяге Президента 25 февраля. Поэтому наша фракция внесла законопроект об отмене решения Верховной Рады до окончательного рассмотрения иска Высшим админсудом», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

Депутат возмущен позицией некоторых народных избранников, которые не против провести инаугурацию В.ЯНУКОВИЧА на следующей неделе.

«Логика событий, которые продолжаются разворачиваться в сессионном зале, нам абсолютно не понятна. Мы неоднократно обращали внимание зала, что у нас есть законное право обжаловать действия ЦИК. Мы воспользовались своим законным правом», - заявил С.СОБОЛЕВ.

Кроме того, народный депутат выразил надежду, что завтра во время прямой трансляции рассмотрения судебного дела граждане Украины смогут увидеть “масштабы фальсификаций, которые совершили регионалы».

«Факты нарушений дают нам возможность говорить, что действия ЦИК являются неправомерными. Именно поэтому мы требуем отмены инаугурации Президента 25 числа», - констатировал С.СОБОЛЕВ.