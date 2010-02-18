Нардепы напомнили СМИ о правах и вздохнули о "пещерном представлении"

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации 17 февраля принял решение обратиться в Генпрокуратуру для расследования инцидента относительно нарушения прав и создания препятствий в работе днепропетровских журналистов.

Об этом сообщает информационное агентство «Новый мост» со ссылкой на Комитет ВР Украины по вопросам свободы слова и информации.

В частности, речь идет о журналистах информационного агентства «Новый Мост», газеты «Левый берег» и телестудии «Акцент-медиа», которых заставили покинуть помещение, применяя при этом грубую физическую силу. Инцидент произошел во время проведения агитационного мероприятия представителя экс-кандидата в президенты Сергея ТИГИПКО и лидера «Громадской силы» Загида КРАСНОВА 6 февраля.

«Такое поведение - обычная человеческая невоспитанность и пещерное представление о средствах массовой информации и средствах взаимодействия со СМИ», – заявила член комитета Елена БОНДАРЕНКО.

При этом на вопрос журналистов, как действовать в ситуации, когда по отношению к журналистам применяют силу, Е.БОНДАРЕНКО ответила: «В рамках закона – если у журналиста есть права, то надо ими пользоваться».

По словам главы подкомитета по вопросам доступа к информации комитета ВР по свободе слова и информации Владимира ЛАНДИКА, данный инцидент будут расследовать правоохранительные органы.

«Есть 34-я статья Конституции, и этим все сказано. Правоохранительные органы не только должны расследовать этот инцидент, но и прийти к нам на комитет и рассказать об этом деле», - заявил В.ЛАНДИК.