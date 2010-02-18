Гриценко предлагает Януковичу самому возглавить правительство

Во фракции «Наша Украина - Народная самооборона» сейчас нет большинства, которое бы приняло решение о выходе из коалиции.

Об этом сказал народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО в эфире телеканала ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

Комментируя заявление председателя ВР Владимира ЛИТВИНА с требованием предоставить доказательства существования коалиции, А.ГРИЦЕНКО заявил: «председатель Верховной Рады не должен был делать такого заявления. Закон о Регламенте, который вступил в силу лишь 17 февраля, не имеет обратной силы, поєтому требовать какие-то доказательства и подписи ЛИТВИН не имеет никакого права».

По словам А.ГРИЦЕНКО, разрушить существующую коалицию можно лишь в случае, если какая-то из фракций в ее составе из нее выйдет.

«Премьер ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ не намерена выходить из коалиции. «Наша Украина - Народная самооборона» также приняла подобное решение», - отметил депутат.

Он убежден, что ошибки Виктора ЯНУКОВИЧА после выборов - первая речь на русском языке, первое интервью зарубежным СМИ, заявления по вопросам, которые разъединяют (Черноморский флот, ГТС, НАТО, язык и тому подобное), - оттолкнули от союза с Партией регионов группу Вячеслава КИРИЛЕНКО, которая теоретически могла присоединиться к новой коалиции.

«Политическая ситуация сегодня зашла в тупик. Есть новоизбранный президент, старая коалиция, премьер и правительство. Понятно что премьер-министр и глава государства сотрудничать не будут. Поэтому, к сожалению, разрешить эту ситуацию бесконфликтно невозможно, - считает А.ГРИЦЕНКО. - ЯНУКОВИЧ может продолжить работать с ТИМОШЕНКО, но хорошего из этого ничего не будет”.

“Теоретически действующее правительство можно отправить в отставку, но в парламенте все равно остается старая коалиция, которая может не поддержать назначения новых министров. В этой ситуации напрашивается решение, которое я предлагал еще год назад, - новоизбранный президент должен сам возглавлять правительство и формировать его независимо от существования коалиции», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.