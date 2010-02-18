Инаугурацию Януковича БЮТ расценит как попытку узурпации власти

Руководитель Центрального избирательного штаба кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что любые действия, направленные на инаугурацию Виктора ЯНУКОВИЧА, будут расценены как попытка узурпации государственной власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

"Заявление Партии регионов о том, что им вроде бы разрешено провести инаугурацию Виктора ЯНУКОВИЧА 25 февраля, не отвечает действительности", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Руководитель избирательного штаба напомнил, что Высший административный суд Украины после получения искового заявления Ю.ТИМОШЕНКО приостановил действие протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов выборов. "Это свидетельствует о том, что на эту минуту легитимного протокола о подведении итогов относительно победы Виктора ЯНУКОВИЧА нет, и нельзя объявлять Президентом Украины человека, относительно которого нет соответствующего решения ЦИК", - объяснил он.

"Каждый мыслящий человек понимает, что с таким же успехом к инаугурации можно привести любое лицо, поскольку нет документа, устанавливающего итоги голосования", - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Руководитель избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО призвал дождаться окончательного решения Высшего административного суда, а затем осуществлять соответствующие решению суда действия.

А.ТУРЧИНОВ рассчитывает, что Партия регионов "сможет побороть свой страх и не будет мешать проведению суда, как это произошло несколько дней назад во время передачи Юлией ТИМОШЕНКО искового заявления".

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на должность Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым Виктор ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрания В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения относительно даты инаугурации.

Между тем в Партии регионов уверены, что инаугурация новоизбранного Президента В.ЯНУКОВИЧА, назначенная на 25 февраля, состоится в запланированные сроки.

Как отметил, в частности, заместитель председателя партии, народный депутат Николай АЗАРОВ, «временная приостановка действия протокола ЦИК, который объявляет В.ЯНУКОВИЧА победителем президентских выборов, – нормальная процессуальная практика на время рассмотрения судом жалобы ТИМОШЕНКО».

«Решение ЦИК будет отменено только в том случае, если суд примет решение в поддержку позиции ТИМОШЕНКО. Мы уверены, что суд не удовлетворит жалобу ТИМОШЕНКО», - заявил Н.АЗАРОВ.