Близнюк считает, что не нужны нам ни москали, ни немцы
А нужна идея вроде БАМа или целины
Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК убежден, что Украину объединит только национальная идея по примеру БАМа или целины.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Донецке.
"Объединить Украину может только национальная идея", - сказал А.БЛИЗНЮК.
По его мнению, "самый главный вопрос – что государственная элита может предложить в качестве национальной идеи". "Если вспоминать то же строительство шахт в Донбассе, освоение целины, БАМ - это ведь были национальные идеи", - напомнил глава облсовета.
А.БЛИЗНЮК уверен, что "одним из элементов национальной идеи" может стать один из масштабных экономических проектов, например, строительство транснациональной автотрассы. "Не где-то две дороги надо строить, а от границы в Луганской области и от Львова, и в Полтаве сойтись. Вот это будет один из элементов национальной идеи", - подчеркнул А.БЛИЗНЮК.
По его словам, национальной идеей для Украины может стать и непосредственно "идеология построения гражданского общества". При этом А.БЛИЗНЮК акцентировал, что нужно помнить - "мы едины, и через построение гражданского общества все это выстраивать".
А.БЛИЗНЮК также считает, что "базовой вещью" для реализации национальной идеи должно стать "поднятие жизненного уровня людей".
"Самое первое – поднятие жизненного уровня людей. Это базовая вещь, на которую должны работать все ветви власти", - отметил А.БЛИЗНЮК.
Он также убежден, что для реализации национальной идеи украинцам не нужна посторонняя помощь – "ни немцев, ни москалей, ни кого-то еще".
"Мы должны помнить, что мы украинцы, и нам нужно это сделать. И не нужны нам немцы, москали или кто-то еще. Мы это сделаем сами", - заключил А.БЛИЗНЮК.