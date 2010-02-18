В НУ-НС заговорили о роспуске Рады

Верховная Рада коалиция НУ-НС Партия регионов.

Действующая Верховная Рада должна быть распущена.

Об этом заявил депутат от НУ-НС Анатолий Матвиенко в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, сможет ли Партия регионов создать коалицию с другими фракциями в парламенте, он заявил: "Партия регионов ... должна наконец осознать, что власть главное не взять, не захватить, а властью распорядиться.

"Риторика Виктора Януковича и Партии регионов - это усиление борьбы, усиление противостояния. Вещи, которые он декларирует - это непроукраинские вещи", - отметил Матвиенко.

"На этом фоне не может быть никакой коалиции, и, очевидно, этот парламент должен быть распущен", - считает НУ-НСовец.

Украинская правда