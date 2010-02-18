В НУ-НС заговорили о роспуске Рады
08:17, 18 февраля 2010Политика
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Не может быть никакой коалиции?
Верховная Рада коалиция НУ-НС Партия регионов.
Действующая Верховная Рада должна быть распущена.
Об этом заявил депутат от НУ-НС Анатолий Матвиенко в эфире 5 канала.
Отвечая на вопрос, сможет ли Партия регионов создать коалицию с другими фракциями в парламенте, он заявил: "Партия регионов ... должна наконец осознать, что власть главное не взять, не захватить, а властью распорядиться.
"Риторика Виктора Януковича и Партии регионов - это усиление борьбы, усиление противостояния. Вещи, которые он декларирует - это непроукраинские вещи", - отметил Матвиенко.
"На этом фоне не может быть никакой коалиции, и, очевидно, этот парламент должен быть распущен", - считает НУ-НСовец.
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