БЮТ хочет отменить решение ВР об инаугурации Президента

Народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене решения парламента относительно даты инаугурации Президента.

В частности, на официальном сайте ВР содержится информация о регистрации проекта постановления “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады Украины "О внесении изменений в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва в связи с проведением торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины".

Как сообщалось, этим постановлением предлагалось 25 февраля провести торжественное заседание парламента, на котором привести к присяге новоизбранного Президента Украины.

16 февраля кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым Виктор ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

Сегодня, 17 февраля, ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.