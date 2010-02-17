Мартыненко: нунсовцам предлагают тушками или в розницу идти в БЮТ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО готова заключать именные соглашения с членами фракции НУ-НС о переходе в БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

«Ю.ТИМОШЕНКО предложила следующее: она готова заключать соглашения о том, что соответствующие партии, которые входят в состав НУ-НС, их представители в Верховной Раде заключают с ней отдельные соглашения. Нам опять предлагают тушками или в розницу идти в БЮТ», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

По словам лидера фракции НУ-НС, он против такого процесса и выступает за консолидацию политических сил внутри НУ-НС. «То, чтобы нас разводили в одиночку, я категорически против этого, я это предложение, и об этом я говорил вчера на заседании фракции НУ-НС, не поддерживаю», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

При этом Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что он лично в БЮТ не пойдет. «Другие будут иметь отдельное мнение», - сказал народный депутат.

Он объяснил это тем, что представители других политических партий, которые входят в состав НУ-НС, активно выступали за поддержку Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах и, очевидно, они будут иметь договорные отношения с ней. «Кто-то, возможно, захочет вступить в «Батькивщину». Это процесс, который сегодня во фракции идет, и в ближайшем будущем что-то выкристаллизуется», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.