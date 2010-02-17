Ющенко: Янукович понимает, что парламент недееспособен
05:03, 17 февраля 2010Политика
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Придется заняться Конституцией
Действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что новоизбранный глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ понимает необходимость продолжения конституционной реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам на пресс-конференции.
По словам В.ЮЩЕНКО, у него нет сомнений, что будущий Президент после формирования коалиции и правительства займется вопросами конституционной реформы.
Он напомнил, что на сегодня парламент является недееспособным, а поэтому конституционная реформа является стратегическим проектом.
«Я думаю, что Виктор Федорович это понимает», - сказал В.ЮЩЕНКО.
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