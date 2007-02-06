Заявление БЮТ и Нашей Украины о совместной оппозиционной деятельности (полный текст)

Вчера вечером глава фракции "Наша Украина" Вячеслав Кириленко и лидер БЮТ Юлия Тимошенко подписали заявление о совместной оппозиционной деятельности в Верховной Раде. Предлагаем вашему вниманию полный текст заявления.

ЗАЯВЛЕНИЕ фракций Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина»

в Верховной Раде Украины

О СОВМЕСТНОЙ ОППОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПАРЛАМЕНТЕ

Осознавая свою общую ответственность за сохранение государственной независимости Украины, стремясь защитить демократию и права каждого гражданина от возобновления диктатуры кланов

фракции Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина» заявляют о совместной оппозиционной деятельности в Верховной Раде Украины пятого созыва.

Наша цель - совместно отстаивать идеалы и ценности, завоеванные в борьбе украинским народом в 2004 году, - свободу, демократию, национальное единство, преодоление коррупции, справедливую социальную политику.

Несмотря на хорошо организованную кампанию по дискредитации идеалов Майдана, на парламентских выборах 2006 года украинский народ отдал большинство голосов за представителей демократических сил, подтвердив свое стремление к свободе, демократии и европейскому развитию.

К сожалению, в результате предательства Социалистической партии Украины своих избирателей, демократические силы оказались в меньшинстве, а власть в парламенте и правительстве захватила коалиция в составе Партии регионов, социалистов и коммунистов.

Полугодовая деятельность этой коалиции засвидетельствовала, что она не только не способна улучшить жизн украинского народа, но, напротив, вызвала невиданный рост цен и тарифов с одновременным замедлением роста заработной платы и пенсий. Усилия правительства и «антикризисной» коалиции направлены на реставрацию кучмизма, кардинальное изменение внутренней и внешней политики, возрождение кланово-коррумпированной экономики и торговлю национальными интересами Украины. Игнорируя Конституцию и законы, попирая права оппозиции и презирая своих сограждан, коалиция разрушает фундаменты единства страны, осуществляет масштабные кадровые чистки, ведет наступление на права и свободы каждого украинца.

Мы выражаем готовность:

- совместно работать над новой редакцией Конституции Украины и инициировать отмену несбалансированных конституционных изменений;

- ввести императивный мандат для депутатов всех уровней на период формирования демократической политической системы, становления цивилизованных политических традиций и прекращения коррупционного разложения местной и центральной власти.

- добиваться проведения досрочных парламентских выборов и выборов депутатов местных советов;

- совместно проработать и конституционно закрепить статус местного самоуправления, в соответствии с европейскими традициями, усилив полномочия местного самоуправления и предусмотрев это в новой редакции Конституции. В этой связи мы договариваемся не поддерживать законопроект № 3207-1 в данной редакции;

- поддержать принятие согласованного законопроекта «О парламентской

оппозиции».

- совместно разработать пакет законопроектов относительно повышения уровня

минимальной заработной платы, улучшения услуг здравоохранения и

других социальных гарантий;

- обеспечить сотрудничество фракций Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» в местных советах;

- представлять консолидированную позицию перед международным сообществом;

- совместно согласовывать и поддерживать кадровые предложения, которые вносятся на рассмотрение Верховной Рады

Мы никогда не поддержим принятия изменений в Конституцию, которые разрушают систему государственного управления, ставят под угрозу территориальную целостность страны, деформируют систему исполнительной власти или ограничивают Конституционные полномочия Президента Украины.

Мы не будем поддерживать принятие и преодоление вето Президента Украины на:

- предложенные «антикризисной» коалицией законопроекты об основах внешней и внутренней политики, о Президенте, Совете национальной безопасности и обороны, о Конституционном Суде, о нормативно-правовых актах, о местных государственных администрациях.

- любые другие законодательные акты, которыми будут сужены права и свободы граждан, суверенитет украинского народа, полномочия Конституционного Суда, органов местного самоуправления.

- любые изменения в государственный бюджет, которые сокращают финансирование социальной и гуманитарной сферы, национальной безопасности и системы местного самоуправления.

Мы убеждены, что сотрудничество, которому нами положено начало возродит единство демократических сил не только в парламенте, но и в обществе. Наша страна имеет право на лучшую жизнь. Наша совместная оппозиционная деятельность позволит как можно скорее устранить криминально-олигархическую власть и, путем роспуска парламента и досрочных выборов, возродить демократическое европейское развитие Украины.