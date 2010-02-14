Корнийчук: ЦИК нарушила избирательное законодательство

Лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), которая входит в Блок Юлии ТИМОШЕНКО, Евгений КОРНИЙЧУК считает, что Центральная избирательная комиссия нарушила национальное избирательное законодательство при установлении официальных результатов выборов Президента, поскольку суды не завершили рассмотрение дел по искам штаба Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом Е.КОРНИЙЧУК заявил в комментарии УНИАН относительно установления официальных результатов второго тура голосования на выборах Президента Украины 7 февраля.

"То, что Центральная избирательная комиссия установила результаты вне установленных сроков, не дав судам завершить рассмотрение всех дел, – это полное нарушение избирательного законодательства. Есть все формальные основания для обжалования официальных результатов в Высшем административном суде", - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Председатель УСДП обратил внимание и на тот факт, что ЦИК также не рассмотрела жалобы, полученные от представителей кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам Е.КОРНИЙЧУКА, Центральный избирательный штаб Ю.ТИМОШЕНКО уже подготовил иск, который в ближайшее время будет направлен в Высший административный суд. "Иск уже готов и будет подан в установленные законом сроки", - сообщил он.

Лидер УСДП также прибавил, что сейчас, в отличие от 2004 года, необязательно в судебном порядке запрещать Центральной избирательной комиссии публиковать официальные результаты выборов для обеспечения судебного разбирательства в Высшем административном суде.

"В суде могут непосредственно оспариваться официальные результаты, установленные Центральной избирательной комиссией", - объяснил Е.КОРНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, ЦИК в субботу объявила Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.