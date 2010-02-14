Лавринович называет бесперспективными планы Тимошенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ называет бесперспективными планы Юлии ТИМОШЕНКО обжаловать результаты выборов.

Об этом он сказал в интервью журналистам после объявления официальных результатов выборов, передает корреспондент УНИАН.

“Это абсолютно бесперспективное дело”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, хотя он и считает, что такое обжалование будет.

Также вице-спикер прогнозирует, что рассмотрение дела будет очень коротким. “Поскольку предмета для рассмотрения, в сущности, нет, есть абсолютно мелкие жалобы, которые не отнимут много времени, и мы достаточно быстро получим решение судебной инстанции”, - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ также убежден, что рассмотрение в суде покажет “всю ничтожность аргументов”.

Вице-спикер отметил, что сегодня Центральная избирательная комиссия достаточно точно установила результаты волеизъявления граждан. Хотя, по его словам, возможно и были какие-то неточности, которые, по его убеждению, не могут повлиять на результат.

Комментируя отдельные мнения пяти членов ЦИК, А.ЛАВРИНОВИЧ выразил сожаление, что сегодня все увидели “сильный отпечаток политической принадлежности отдельных членов ЦИК, которые не могли принять результат”, зафиксированный комиссиями разных уровней. Но, по его словам, это также плюрализм мыслей и проявления демократии.

А.ЛАВРИНОВИЧ также напомнил, что с сегодняшнего дня начинается 30-дневной срок, когда новоизбранный президент должен вступить в должность.

“Я думаю, что в последнюю неделю февраля будет вступление в должность”, - сказал он.