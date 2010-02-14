Члены ЦИК призывают не спешить с объявлением Януковича президентом

На заседании Центральной избирательной комиссии при установлении результатов выборов Президента Украины среди членов Комиссии возникла очередная дискуссия.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, после объявления о продолжении заседания ЦИК, на котором рассматривается вопрос об установлении и объявлении официальных результатов голосования на выборах Президента 7 февраля, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ предложил, как это предусматривается процедурой, объявить результаты голосования по регионам Украины.

Однако, когда должна была начать докладывать член ЦИК Юлия ШВЕЦ, она заявила, что не может докладывать в связи с тем, что было мало времени для подготовки к этому заседанию.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что комиссия должна строить свою работу на основе коллегиальности и профессионализма. По ее словам, в ЦИК поступило 52 отдельных мнения вместе с протоколами окружных избирательных комиссий. По ее убеждению, игнорирование этих мнений свидетельствует о заангажированности работы ЦИК.

«Такая спешка нужна только при ловле определенных насекомых», - отметила Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.