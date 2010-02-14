Сторонники Януковича возле ЦИК опять проводят митинг

В Киеве на площади Леси Украинки, где находится здание Центральной избирательной комиссии, сторонники кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА опять проводят митинг в его поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом под флагами Партии регионов сегодня собрались около трех тысяч человек. Митингующие слушают популярную музыку, которая раздается из динамиков на сцене.

Кроме того, в помещении ЦИК, где сегодня комиссия будет рассматривать жалобы Всеукраинского объединения «Батькивщина» относительно подсчета голосов избирателей на ряде участков, собралось около 30 представителей Партии регионов. В частности, это народные депутаты Украины Нестор ШУФРИЧ и Эльбрус ТАДЕЕВ.