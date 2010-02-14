Сегодня ЦИК продолжит рассматривать жалобы по выборам

В воскресенье, 14 февраля, в 10:30 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, на нем предусматривается продолжить рассмотрение ряда жалоб по выборам Президента Украины 2010 года.

Место проведения: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.

Аккредитация обязательная и будет длиться до 10.00 14 февраля по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.