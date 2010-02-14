Сегодня ЦИК продолжит рассматривать жалобы по выборам
01:32, 14 февраля 2010Политика
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Состоится очередное заседание
В воскресенье, 14 февраля, в 10:30 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, на нем предусматривается продолжить рассмотрение ряда жалоб по выборам Президента Украины 2010 года.
Место проведения: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.
Аккредитация обязательная и будет длиться до 10.00 14 февраля по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.
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