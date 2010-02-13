Портнов отказался нести в суд иск БЮТ к ЦИК?

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает бесперспективным судебное опротестование результатов второго тура президентских выборов в Украине, и сложил с себя полномочия по дальнейшему ведению соответствующей юридической кампании со стороны БЮТ.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели» (№ 5(785), 13-19 февраля) сообщил близкий к А.ПОРТНОВУ источник.

По информации источника, А.ПОРТНОВ и близкие к нему эксперты в вопросах юриспруденции считают, что успешно опротестовать результаты второго тура выборов в суде и провести повторные выборы невозможно.

«Плюс признание выборов Западом, НАТО, ЕС, ОБСЕ, поздравление ОБАМЫ… Нужно полностью потерять связь с реальностью, чтобы демонстративно не замечать таких очевидных вещей», - уточняет собеседник издания.

При этом, по данным источника, подобную позицию разделяют далеко не все в БЮТ. Оппоненты А.ПОРТНОВА, которые входят в так называемую «группу ОНОПЕНКО», в частности, народные депутаты Николай КАТЕРИНЧУК и Сергей ВЛАСЕНКО, по словам источника, «взяли в оборот лидера и полностью дезинформировали руководство фракции» относительно судебных перспектив возможной отмены результатов второго тура выборов.