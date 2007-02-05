Завтра мы увидим, о чем сегодня договорились Наша Украина и БЮТ
14:23, 05 февраля 2007Политика
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Это пообещал Зварыч
В Верховной Раде Украины завершилось совместное заседание фракций «Наша Украина» и БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, представители фракции «Наша Украина» - Вячеслав КИРИЛЕНКО, Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Борис ТАРАСЮК – отказались комментировать результаты встречи. В частности, представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ на вопрос корреспондента УНИАН, о чем договорились обе фракции, сказал: «увидите завтра». На уточняющий вопрос, состоятся ли встречи представителей фракций с Президентом, и когда они состоятся, Р.ЗВАРИЧ сказал, что консультации будут и Президент встретится отдельно с лидерами каждой из фракций.
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