Завтра мы увидим, о чем сегодня договорились Наша Украина и БЮТ

В Верховной Раде Украины завершилось совместное заседание фракций «Наша Украина» и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, представители фракции «Наша Украина» - Вячеслав КИРИЛЕНКО, Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Борис ТАРАСЮК – отказались комментировать результаты встречи. В частности, представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ на вопрос корреспондента УНИАН, о чем договорились обе фракции, сказал: «увидите завтра». На уточняющий вопрос, состоятся ли встречи представителей фракций с Президентом, и когда они состоятся, Р.ЗВАРИЧ сказал, что консультации будут и Президент встретится отдельно с лидерами каждой из фракций.