Тимошенко: начинают открываться большие предвыборные обманы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что действия Партии регионов в парламенте свидетельствуют об отказе от повышения социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на заседании правительства, комментируя результаты голосования в Верховной Раде за закон о повышении социальных выплат малообеспеченным семьям.

«Уже сегодня очевидно, что никто из команды ЯНУКОВИЧА никаких социальных стандартов не собирался повышать, это просто были предвыборные пиар-технологии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что инициатором этого законопроекта стал министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Михаил ПАПИЕВ.

“Речь идет о том, что уже после выборов начинают открываться большие предвыборные обманы, и людям нужно просто немного учитывать это во всех своих последующих политических определениях”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что для ее правительства своевременность социальных выплат остается первоочередным заданием. “Нужно, чтобы мы в бюджете достаточно четко держали все социальные расходы, чтобы контроль был стопроцентный. И я прошу, чтобы мы как правительство четко перед людьми выполняли свои обязательства”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям». “За” проголосовали 330 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предлагалось проголосовать за этот законопроект в тот же день и как за закон, но фракция Партии регионов не поддержала это решение. В результате было принято решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта уже на будущей неделе.

Законопроект был внесен в парламент народным депутатом от Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ.

Законопроектом предусмотрено предоставление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, исходя из размера прожиточного минимума.