В ПР говорят, что с частью нардепов от БЮТ «работают по всем направлениям»

Партия регионов сегодня ведет переговоры о создании коалиции со всеми фракциями, кроме БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

В то же время он добавил, что «с отдельными депутатами от БЮТ ведутся работы по всем направлениям».

А.ЕФРЕМОВ сказал, что принятие сегодня парламентом в виде закона регламента Верховной Рады Украины будет способствовать созданию коалиции. Он напомнил, что в регламенте идет речь о необходимости 226 народных депутатов для создания коалиции.

По словам депутата, сегодня в парламенте отсутствует документ, который бы подтверждал, что в коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина есть 226 подписей под созданием коалиции.

Он подчеркнул, что закон принят, и есть надежда, что Президент Украины подпишет его. В то же время, добавил парламентарий, если будет наложено вето, то, учитывая, что за данный закон голосовали свыше 300 народных депутатов, есть шансы, что вето Президента будет преодолено.

А.ЕФРЕМОВ не смог ответить на вопрос, когда может быть создана коалиция в парламенте. По его словам, или коалиция будет создана, или будет стоять вопрос «о дальнейшей работе Верховной Рады Украины».