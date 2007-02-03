Наша Украина не сменила своего городского голову, но хочет сменить киевского

Народный депутат Украины Николай МАРТЫНЕНКО переизбран председателем Киевской городской организации партии «Наша Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина”, 3-го февраля на четвертой отчетно-избирательной конференции столичных «нашоукраинцев» его кандидатуру поддержали 140 делегатов со 167, принявших участие в голосовании.

В своем выступлении на конференции Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что, отстаивая права и благосостояние киевлян, столичная «Наша Украина» продолжает сотрудничество в рамках объединения «Демократический Киев». “При этом наши отношения с политическими партнерами могут базироваться исключительно на равноправных основах”, - отметил он.

Н.МАРТЫНЕНКО акцентировал на том, что киевская парторганизация поддерживает проведение в столице референдума о недоверии городскому председателю как одного из возможных путей защиты киевлян от своеволия со стороны Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды.