Регионалы хотят завтра под Верховную Раду привести 30 тысяч людей

Партия регионов завтра под стенами Верховной Рады планирует провести акцию в поддержку своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от Партии регионов Василий ГРИЦАК.

По его словам, ожидается, что завтра Центральная избирательная комиссия подведет предварительных итоги президентских выборов, и акция будет направлена на празднование победы В.ЯНУКОВИЧА.

При этом, сказал народный депутат, Партия регионов сделает все, чтобы не создать проблем с перемещением по улицам Киева жителям города. «Политики не должны мешать киевлянам и создавать для них проблемы», - сказал В.ГРИЦАК. По его словам, ожидается, что в акции примут участие до 30 тысяч человек.