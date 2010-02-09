«Омоновцы» разогнали акцию оппозиции в Минске

Накануне в Минске были арестованы 20 оппозиционеров, которые намеревались провести акцию солидарности с политзаключенными Николаем АВТУХОВИЧЕМ и Владимиром ОСИПЕНКО, которые ровно год содержатся в следственном изоляторе, сообщает сайт «Хартия-97».

За полчаса до начала акции на Октябрьской площади и проспекте Независимости, у выходов из метро и подземных переходов, дежурили сотрудники ОМОНа в штатском. Как только оппозиционеры вышли на площадь и достали портреты политзаключенных, на них набросились десятки сотрудников ОМОНа в форме и штатском. С применением грубой силы, избивая, оппозиционеров забросили в два милицейских автобуса. Среди задержанных – активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений АФНАГЕЛЬ, Полина КУРЬЯНОВИЧ, Максим ВИНЯРСКИЙ, лидер «Моладзі БНФ» Андрей КРЕЧКО, один из лидеров «Маладога Фронта» Микола ДЕМИДЕНКО и другие.

По данным «Хартиии-97», журналистам не давали снимать происходящее. Как и на прежних акциях оппозиции, к каждому корреспонденту были приставлены несколько человек в штатском, которые закрывали объективы фото- и видеокамер, толкали журналистов, били их по рукам и аппаратуре и не давали исполнять профессиональные обязанности.

При этом омоновцы в штатском не представлялись и не показывали никаких документов. Сотрудники милиции в форме, находящиеся на площади, на просьбы журналистов обратить внимание на нападающих на них неизвестных людей, не реагировали.

Задержанных на площади оппозиционеров освободили без составления протоколов и предъявления каких-либо обвинений через два часа. У активистов оппозиции взяли отпечатки пальцев и сняли их на видеокамеру.