В ЦИК заявляют, что победа кандидата Януковича является очевидной

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что, по предварительным результатам, победа кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА является очевидной.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, об этом на брифинге сказал член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Он отметил, что на этот момент в ЦИК поступили данные по 99,35% протоколов.

По его словам, разрыв, который наблюдается между кандидатами в 3,14% голосов, свидетельствует о том, что эти проценты, которые остались, не смогут повлиять на результат.

«То есть, сегодня уже очевидно, что, по предварительным результатам, победителем стал Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он также выразил надежду, что завтра до конца дня в ЦИК поступят данные со всех избирательных участков.