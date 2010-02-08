ЦИК получила первые протоколы с мокрыми печатями

В Центральной избирательной комиссии начали поступать первые протоколы с «мокрыми» печатями.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, привезли протокол из 220-го избирательного округа (Подольский район города Киева), а также из 96-го ТИО (Киевская область). Также начали поступать протоколы от зарубежного округа.

Как сообщалось, председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ обещал начать заседание ЦИК, как только начнут поступать протоколы с «мокрыми» печатями.

Между тем электронных протоколов ЦИК обработала уже 98,47%. По оперативным данным ЦИК, кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ опережает кандидата в Президенты Юлию ТИМОШЕНКО на 2,77% - 48,59% против 45,82%.