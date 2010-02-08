ЦИК получила первые протоколы с мокрыми печатями
16:02, 08 февраля 2010Политика
3988 0
Из Киева и области
В Центральной избирательной комиссии начали поступать первые протоколы с «мокрыми» печатями.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, привезли протокол из 220-го избирательного округа (Подольский район города Киева), а также из 96-го ТИО (Киевская область). Также начали поступать протоколы от зарубежного округа.
Как сообщалось, председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ обещал начать заседание ЦИК, как только начнут поступать протоколы с «мокрыми» печатями.
Между тем электронных протоколов ЦИК обработала уже 98,47%. По оперативным данным ЦИК, кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ опережает кандидата в Президенты Юлию ТИМОШЕНКО на 2,77% - 48,59% против 45,82%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter