Обработаны 97,84% протоколов: разрыв вырос до 2,59%

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 97,84% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,5% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,91%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Следовательно, разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,59%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,39% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 59 тыс. 830 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 415 тыс. 285 избирателей.