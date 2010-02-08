Кожемякин и Литвин рассорились из-за «изнасилования»

Фракция БЮТ требует отмены Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины», который был принят 3 февраля «с нарушением всех конституционных норм». Об этом заявил сегодня во время Согласительного совета первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента возникла словесная перепалка между Председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ и А.КОЖЕМЯКИНЫМ по поводу отмены закона о внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины».

А.КОЖЕМЯКИН настаивал на том, чтобы Верховная Рада Украины отменила закон, который был принят 3 февраля «с нарушением всех конституционных норм». Он также настаивал на необходимости создания комиссии в парламенте, которая бы расследовала вопрос, каким образом данный закон был подписан «без согласования с комитетом, без подготовки специальной таблицы».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что голосование 3 февраля показало, что «мы живем только по понятиям». Он добавил, что произошло «изнасилование Верховной Рады Украины».

По его словам, выборы показали, что все заявления Партии регионов о блокировании избирательного процесса представителями комиссий от кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО не имели под собой оснований. По его словам, в то же время, в Донецкой области на нескольких участках к работе комиссий не допускали представителей от Ю.ТИМОШЕНКО.

В ответ Председатель ВР В.ЛИТВИН порекомендовал фракции БЮТ внести проект закона об отмене закона «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины». По его словам, парламент тогда определится по данному вопросу. Он также не против создания комиссии, которая бы расследовала вопрос, как подписывался данный закон.

При этом В.ЛИТВИН призвал завтра принять как закон Регламент ВР, который урегулирует вопросы деятельности парламента.

Говоря о нарушениях, В.ЛИТВИН отметил, что представители фракции БЮТ одно время «бегали за мной, чтобы я подписал бюджет, подписал закон о Евро-2012». По его словам, разве это «не было глумление над ВР?». Он отметил, что фракция БЮТ должна была принять участие в голосовании за поправки в закон о выборах. «Нужно было вставить карточки и проголосовать несколько поправок, и тогда закон был бы разорван», - отметил В.ЛИТВИН.

Когда А.КОЖЕМЯКИН снова начал говорить о том, что 3 февраля произошло «надругательство над ВР», когда был принят закон, В.ЛИТВИН ответил: «Глумлением над Верховной Радой Украины является то, что до сих пор нет проекта бюджета на 2010 год в парламенте».