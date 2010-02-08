Регионалы нажаловались Президенту, ГПУ и СБУ на двух бютовцев

Партия регионов призывает Президента, Генеральную прокуратуру и СБУ навести порядок в окружных комиссиях Луганской области и Крыма.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

Как утверждают регионалы, «под руководством депутатов из БЮТ - СЕНЧЕНКО в Крыму и КОРОЛЕВСКОЙ в Луганской области – блокируется работа окружных комиссий в этих регионах, которые не принимают протоколов».

Таким образом, подчеркивают в Партии регионов, «БЮТ пытается любой ценой исказить волеизъявление граждан, проголосовавших в этих регионах».

В Партии регионов отмечают, что надо сделать все, чтобы выбор народа был признан, и чтобы БЮТу не удалось сфальсифицировать выборы.

Как сообщалось, по данным ЦИК, в Крыму обработано 61,11% протоколов, в Луганской области – 79,43%.