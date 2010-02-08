Под стенами ЦИК собираются сторонники Партии регионов

Под стенами Центральной избирательной комиссии собираются сторонники Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на площади возле ЦИК находятся немногим более тысячи человек, но люди продолжают активно собираться. На сцене, которая была установлена еще вчера, уже включен свет и проверяется звук. Раздаются призывы защитить выбор народа.

Сторонники Партии регионов держат флаги с партийной символикой и украинские флаги.

Пока на площади спокойно.

Как сообщал УНИАН, сегодня Партия регионов планирует собрать на акции возле Центральной избирательной комиссии около 50 тыс. своих сторонников.

Со своей стороны милиция усиливает охрану по периметру здания ЦИК бойцами Внутренних войск МВД.