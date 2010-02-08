Меньше всего протоколов обработано в Крыму и в Луганской области

Меньше всего протоколов обработано в Крыму и Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные официального сайта Центральной избирательной комиссии.

Так, в Крыму по состоянию на данное время обработано около 50% протоколов, в Луганской области эта цифра достигла немногим более 71%.

В Кировоградской области обработано 77%, в Волынской – около 79%, в Сумской – немногим более 76%, во Львовской области – около 81%, в Ивано-Франковской – 85%, в Одесской – 87%. В остальных регионах обработано более 90% бюллетеней, а в Закарпатье и г. Севастополь обработаны 100%.

В регионах, где менее всего обработано протоколов, побеждает кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ. В частности, в Крыму и Луганской области.