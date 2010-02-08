У Януковича говорят, что Тимошенко будет держать их в тонусе

В Партии регионов считают, что премьер Юлия Тимошенко будет хорошим оппозиционером.

Об этом заявил "регионал" Юрий Мирошниченко в эфире канала "Эра" в понедельник утром.

"Никто не проиграл на этих выборах. Тимошенко, если возглавит оппозицию, тоже будет полезной для украинского общества. Власть должна быть в тонусе, а Юлия Владимировна умеет держать в тонусе", - сказал он.

Комментируя призыв Тимошенко бороться за каждый голос и не казаться, он объяснил это инерцией борьбы.

"Есть определенная инерция борьбы, люди еще находятся в таком запале. Но они же стремятся к честным выборам. Если это наша общая цель, я думаю, что мы найдем аргументы в этой дискуссии", - сказал он, добавив, что если будут стоять подписи членов комиссий от обоих кандидатов, не будет оснований для нарушения вопроса массовых фальсификаций.

"Если даже и будут некоторые судебные иски по отдельным участкам или даже округам, все равно они не изменят общее положение дел", - сказал он.

Украинская правда