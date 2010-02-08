Разрыв между Януковичем и Тимошенко - меньше 3%

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 81,02% протоколов, за кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,61% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,72%.

В.ЯНУКОВИЧ побеждает в 11-ти регионах, Ю.ТИМОШЕНКО – в 17-ти.

В Крыму за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 79,5% избирателей (Ю.ТИМОШЕНКО – 16,03%), в Днепропетровской области за В.ЯНУКОВИЧА – 62,4% (Ю.ТИМОШЕНКО – 29,25%), в Донецкой области за В.ЯНУКОВИЧА – 90,45% (Ю.ТИМОШЕНКО – 6,46%), в Запорожской области за В.ЯНУКОВИЧА – 71,81% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,01%), в Луганской области за В.ЯНУКОВИЧА - 88,73% (Ю.ТИМОШЕНКО – 7,98%), в Николаевской области за В.ЯНУКОВИЧА - 70,83% (Ю.ТИМОШЕНКО – 23,82%), в Одесской области за В.ЯНУКОВИЧА – 73,86% (Ю.ТИМОШЕНКО – 20,13%), в Харьковской области за В.ЯНУКОВИЧА - 71,77% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,12%), в Херсонской области за В.ЯНУКОВИЧА - 59,29% (Ю.ТИМОШЕНКО – 34,37%), в Севастополе В.ЯНУКОВИЧА - 84,35% (Ю.ТИМОШЕНКО – 10,38%).

За Ю.ТИМОШЕНКО в Винницкой области проголосовали 71,03% избирателей (за В.ЯНУКОВИЧА – 24,48%), в Волынской области 82,18% (за В.ЯНУКОВИЧА – 13,47%), в Житомирской области – 57,19% (за В.ЯНУКОВИЧА – 37,02%), в Закарпатской области – 51,66% (за В.ЯНУКОВИЧА – 41,55%), Ивано-Франковской области – 88,51% (за В.ЯНУКОВИЧА – 7,40%), в Киевской области – 70,28% (за В.ЯНУКОВИЧА – 23,25%), в Кировоградской области – 53,79% (за В.ЯНУКОВИЧА – 40,30%), в Львовской области – 84,92% (за В.ЯНУКОВИЧА – 9,53%), в Полтавской области – 53,99% (за В.ЯНУКОВИЧА – 39,16%), в Ривненской области – 75,86% (за В.ЯНУКОВИЧА – 19,30%), в Сумской области – 59,62% (за В.ЯНУКОВИЧА – 33,59%), в Тернопольской области – 88,01% (за В.ЯНУКОВИЧА – 8,28%), Хмельницкой области – 69,68% (В.ЯНУКОВИЧА – 25,17%), в Черкасской области – 65,22% (за В.ЯНУКОВИЧА – 28,99%), в Черниговской области – 62,8% (за В.ЯНУКОВИЧА – 31,85%), в Черновицкой области – 66,47% (за В.ЯНУКОВИЧА 27,6%), в Киеве – 65,34% (за В.ЯНУКОВИЧА – 25,74%).

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,48% избирателей.