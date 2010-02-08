ЦИК обработал 30,41% протоколов: разрыв уменьшается
01:34, 08 февраля 2010Политика
1860 0
Против всех - 4,34%
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 30,41% протоколов, за кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 50,79% избирателей, за ТИМОШЕНКО – 43,77%.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.
При этом не поддержали ни одного из кандидатов 4,34%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter