В ЦИК предлагают запастись терпением до четверга
Процесс очень замедлен
Предварительные результаты повторного голосования по выборам Президента Украины Центральная избирательная комиссия может обнародовать позже, чем это было во время первого тура выборов Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.
«Сейчас ситуация свидетельствует о том, что процесс введения в систему «Выборы» сообщений о содержании протоколов участковых избирательных комиссий существенно замедленный, и мы не можем исключать того, что во вторник - среду, возможно, в четверг мы лишь сможем назвать окончательные предварительные результаты выборов Президента Украины», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.
Он отметил, что в первом туре выборов, 17 января, предварительные результаты обработки 100% протоколов были обнародованы уже вечером 19 января. В то же время М.ОХЕНДОВСКИЙ заверил, что окончательные официальные результаты выборов ЦИК установит в отведенный законом 10-дневный срок - до 17 февраля.