У Януковича подсчитали, что отрыв - 4,5%

В Партии регионов заявляют, что по результатам протоколов, полученных из 82% участков, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ опережает Юлию ТИМОШЕНКО на 4,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на брифинге.

Он сообщил, что члены избирательных комиссий от Партии регионов на данный момент предоставили результаты, которые зафиксированы в протоколах, из 82% избирательных участков.

В соответствии с имеющимися данными, В.ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО на 1,23 млн. голосов избирателей или около 4,5%.