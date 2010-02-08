Томенко говорит, что Ющенко «пропахал» на Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что второй тур выборов поставил вопрос об общественной легитимности будущего Президента, поскольку большинство регионов поддержали Юлию ТИМОШЕНКО, а меньшинство - Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он заявил, что, несмотря на то, что пока не подведены окончательные результаты, однако уже предварительно можно сказать о нескольких мифах, которые не сбылись во время голосования, и нескольких проблемах, которые имели место во время избирательной кампании.

Среди таких мифов Н.ТОМЕНКО назвал «фантастическую» победу команды В.ЯНУКОВИЧА над действующей властью. «Поскольку между первым и вторым туром тиражировалась стратегия Партии регионов как стратегия победы с преимуществом по меньшей мере в 15%, и, если исходить из данных экзит-полов, 3-4%, мягко говоря, не отвечает такой стратегии», - сказал он.

Второй миф, добавил вице-спикер, касается так называемой общественной легитимности будущего Президента. "За последние избирательные кампании мы впервые не имеем цифры более 50%», - отметил Н.ТОМЕНКО, напомнив, что пока еще речь идет о 48-49%.

И третий очевидный миф, по мнению Н.ТОМЕНКО, это тот факт, что «даже если предположить, что Виктор ЯНУКОВИЧ победит в президентской избирательной кампании, то за него проголосует меньшинство областей Украины: максимально 10 областей и город Севастополь. В то же время Юлию ТИМОШЕНКО поддержали 15 областей и столица Украины».

Относительно проблем и неожиданностей, которых не ожидала команда БЮТ во время этой избирательной кампании, Н.ТОМЕНКО назвал фантастическую работоспособность Виктора ЮЩЕНКО между первым и вторым туром. «Можно сказать, что так, как команда БЮТ одно время «пропахала» на победу Виктора ЮЩЕНКО, так Виктор ЮЩЕНКО между первым и вторым туром «пропахал» на Виктора ЯНУКОВИЧА», - подчеркнул он.

Н.ТОМЕНКО убежден, что увеличение количества избирателей, которые проголосовали против всех, это в том числе и результат задействования Президентом ресурса власти в западных регионах в поддержку В.ЯНУКОВИЧА и призывов не поддерживать ни одного из кандидатов. «Это было для нас определенной неожиданностью. Мы не думали, что ЮЩЕНКО будет аж таким сторонником ЯНУКОВИЧА», - сказал он.

Что же касается возможных действий команды БЮТ, то Н.ТОМЕНКО отметил, что решение о том, как действовать, можно принимать лишь тогда, когда будут озвучены окончательные результаты выборов, которые подсчитает ЦИК. "А мы, соответственно, проконтролируем их через параллельный подсчет голосов», - добавил он.