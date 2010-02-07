В Москве Янукович оторвался больше, чем на 50%

На выборах Президента Украины избирательном участке в Москве победил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ с результатом 74,2%.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил глава избирательного участка №78 Денис ДЕНИСОВ.

По его словам, в целом на избирательном участке проголосовали 2 тысячи 699 человек. Из них за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 2 тысячи 5 человек (74,2%).

За Юлию ТИМОШЕНКО проголосовали 595 человек (22%).

Против всех высказались 64 человека.

Недействительными признаны 35 бюллетеней.