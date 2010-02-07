В Москве Янукович оторвался больше, чем на 50%
23:35, 07 февраля 2010Политика
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Проголосовали 2 тысячи 699 человек
На выборах Президента Украины избирательном участке в Москве победил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ с результатом 74,2%.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил глава избирательного участка №78 Денис ДЕНИСОВ.
По его словам, в целом на избирательном участке проголосовали 2 тысячи 699 человек. Из них за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 2 тысячи 5 человек (74,2%).
За Юлию ТИМОШЕНКО проголосовали 595 человек (22%).
Против всех высказались 64 человека.
Недействительными признаны 35 бюллетеней.
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